Volontariato, il 9 dicembre a Firenze torna “All'Origine della Gratuità”

Firenze, 27 novembre 2023 - Il mondo del volontariato è protagonista dell'evento “All'Origine della Gratuità”, manifestazione organizzata da Voltonet insieme alla Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze e la Compagnia delle Opere della Toscana con la collaborazione di Cesvot e della Fondazione CR Firenze. A raccontarlo, il 9 dicembre alle 10.30 nel Salone de' Cinquecento in Palazzo Vecchio a Firenze, saranno le voci di chi ogni giorno lavora per offrire aiuto all’altro. “Vogliamo dare voce alle tante realtà che fanno della solidarietà, dell'ascolto, dell'accoglienza, e dell'aiuto agli altri un impegno quotidiano” commenta Luigi Paccosi, presidente di Voltonet. Tra gli ospiti di questa edizione ci saranno Giampaolo Silvestri, segretario generale Avsi, Hadi Kobeissi, project coordinator Avsi in Siria, Maria Gaudenzi, desk officer Ukraine. Racconteranno la storia di Avsi, organizzazione non profit nata nel 1972 con un primo progetto in ex Zaire, che opera in 40 Paesi attraverso 364 progetti di cooperazione. Testimonieranno l'impegno di Avsi per un mondo in cui la persona, consapevole del suo valore e della sua dignità, sia protagonista dello sviluppo integrale suo e della sua comunità. Illustreranno alcuni progetti, in particolare quelli in Siria e Ucraina. In Siria Avsi è presente stabilmente dal 2015 per sostenere la popolazione, provata da 12 anni di guerra e da una crisi economica, sanitaria e sociale. A Damasco, Aleppo e Lattakia realizza attività di sostegno alle donne e attività educative per i bambini. Tra i progetti più importanti “Ospedali Aperti”, che sostiene tre ospedali non profit e quattro dispensari, per garantire cure mediche gratuite e di qualità. Dopo il terremoto del 6 febbraio 2023 è intervenuta nel portare aiuti umanitari di primissima emergenza, e in un secondo momento per garantire cure, sostegno psicosociale e sostegno economico ai terremotati. Per l'Ucraina, dall’inizio del conflitto nel febbraio 2022, Avsi si è attivata per aiutare i milioni di persone hanno lasciato le loro case per sfuggire ai bombardamenti, in Ucraina e nei Paesi in cui hanno trovato rifugio, come Polonia, Romania, Moldavia, Italia. Nel primo anno di conflitto ha assistito 195 mila persone. A conclusione dell'incontro sarà assegnato il Premio della gratuità 2023 "Don Paolo Bargigia" e nell'occasione saranno comunicati i risultati della XXVII Giornata nazionale della colletta alimentare del 18 novembre 2023.