"Vola Golondrina": Guccini e Macchiavelli festeggiano 25 anni di "nozze d'argento"

Con il nuovo romanzo "Vola Golondrina", Francesco Guccini e Loriano Macchiavelli festeggiano, a distanza di 25 anni da "Macaronì", le loro ’nozze d’argento’ in giallo. È un ritorno all’ambientazione storica: tornano gli anni Trenta, mentre il maresciallo dei carabinieri campano Benedetto Santovito, esiliato in un piccolo borgo dell’Appennino Tosco-Emiliano, potrebbe essere il ’padre’ della 25enne Penelope Rocchi detta Lope, giornalista praticante nella redazione di un giornale bolognese. Fra Italia, Francia e Spagna è la Storia forse la vera protagonista del libro: dagli anni del fascismo e della Guerra Civile spagnola, con le Brigate Internazionali di anarchici e comunisti che lottano per la libertà e la democrazia, alle difficili e incerte elezioni parlamentari italiane del 1948 e del 1972. I due autori oggi (ore 18,30) presenteranno il libro alla Giunti Odeon.