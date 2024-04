Viva la danza con Bolle e il Maggio

Uno spettacolo evento realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura in collaborazione con Rai per celebrare l’arte della danza in Italia. Tra gli ospiti, oltre ad alcune delle stelle più brillanti da tutto il mondo, anche Elodie, Katia Follesa, Francesco Pannofino, Fabrizio Biggio, Valentina Romani. È ’Viva la Danza’, grande spettacolo ideato da Roberto Bolle (nella foto), in onda in occasione della Giornata Internazionale della Danza, domani in prima serata su Rai 1. Prodotto da Rai Direzione Intrattenimento in collaborazione con Ballandi e Artedanza, sarà innanzitutto una grande festa di tutti i generi di ballo, un grande gala realizzato al Teatro del Maggio Musicale di Firenze con stelle come Melissa Hamilton a Daniil Simkin, dall’Étoile del Teatro alla Scala Nicoletta Manni a Tatiana Melnik, da Timofej Andrijashenko a Virna Toppi, Toon Lobach, Fumi Kaneko proseguendo con il giovane talento italiano in forze al Royal Ballet di Londra, Marco Masciari, a William Bracewell fino ad Aterballetto, alla MM Contemporary Dance Company e agli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala.

Ci sarà Katia Follesa, direttrice di scena tuttofare che controlla, comanda, consiglia e, alla bisogna, si adopera in ogni mestiere perché lo spettacolo possa sempre e comunque continuare. Ci sono i due conduttori del documentario, Fabrizio Biggio e Valentina Romani, che, condotti per mano dallo stesso Roberto Bolle, entrano nella pancia del teatro. Ci sarà Francesco Pannofino una sorta di Fantasma dell’Opera, che respira con il teatro e ne racconta i pensieri più profondi. E infine un duetto con una delle artiste più apprezzate del panorama musicale contemporaneo: Elodie. Sul palco anche i bimbi del Coro delle Voci Bianche del Teatro del Maggio, il cui canto verrà accompagnato da una coreografia originale di Roberto Bolle e dal compositore e violinista Alessandro Quarta.