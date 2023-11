Funaro: "A Firenze nel 2022 sono state 43 le donne vittime di violenza"

Firenze, 27 novembre 2023 - "Le donne vittime di violenza nel Comune di Firenze sono passate dalle 23 del 2020, alle 36 del 2021 e alle 43 del 2022". Lo ha dichiarato l'assessore a Welfare di Palazzo Vecchio Sara Funaro, rispondendo in Consiglio comunale ad un question time di Lorenzo Masi (M5s). Funaro, che ha ricordato le nuove azioni lanciate dal Comune come lo sportello 'segreto' all'interno delle scuole per denunciare casi di violenza, si è concentrata anche sui minori: "Nel 2022 ci sono state quasi 1000 segnalazioni di minori vittime o di maltrattamenti fisici o psicologici o di trascuratezza e abbandono - ha aggiunto -. I minori vittime di abusi sessuali hanno dati in aumento, si passa dai 17 del 2020 ai 33 del 2022".