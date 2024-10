Vittime del maltempo. Ecco cento milioni

Cento milioni per famiglie e aziende toscane colpite dal maltempo degli ultimi giorni. È il fondo iniziale stanziato da Bper banca per alleviare i disagi di chi è stato duramente colpito dalle alluvioni. Le entità dei fondi arrivano fino a 50mila euro per i privati e fino a 1 milione per le piccole e medie imprese. La durata del finanziamento è fino a 60 mesi e ha condizioni dedicate. Inoltre, lo stesso istituto fa sapere di essere disponibile a esaminare la sospensione dei finanziamenti di chi ha avuto danni dal maltempo, d’accordo con le misure governative che verranno attuate. "Bper è vicina al territorio duramente colpito dalle alluvioni. Con il nostro plafond vogliamo dare un concreto contributo a famiglie e imprese che hanno subito rilevanti danni, con l’auspicio di poter tornare al più presto a una situazione di normalità", ha detto il responsabile della direzione Regionale Centro Ovest di Bper, Simone Maci (nella foto).