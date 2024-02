Vita e mito di Enrico Coveri in un volume

Eva

ultima volta che ci siamo abbracciati era il novembre 1990, in rue de Varenne, all’Ambasciata d’Italia. Enrico Coveri, con l’immancabile doppio petto blu coi bottoni dorati, era con Françoise Sagan, sua grande amica, lui lo stilista dei colori tutta vita e delle paillettes, lei la grande scrittrice di "Bonjour Tristesse", altoborghese ribelle, donna libera e pura. La nostra sede di rappresentanza a Parigi è un bellissimo hotel particulier del ’700 con un magnifico giardino e in quegli anni era ambasciatore Giacomo Attolico che con la moglie Serena, che spesso vestiva Coveri in omaggio alla moda italiana, ospitava spesso serate eleganti e gioiose. Come quella in cui per l’ultima volta ho parlato con Enrico, della sfilata appena terminata in quella Parigi che lo aveva accolto con generosità ribattezzandolo l’enfant prodige dello stile italiano dal primo defilè bel 1977. Giorni lontani da quel terribile 7 dicembre 1990 quando sul telefono fisso di casa (allora i cellulari erano lontani…) a sera un volontario della Misericordia mi disse che avevano soccorso uno stilista sul Lungarno. Era Enrico che se ne era andato per un ictus a soli 38 anni, nel suo palazzo in Lungarno Guicciardini dove ancora oggi vive la sorella Silvana Coveri, e da quel giorno riposa al Cimitero delle Porte Sante. Ora a quest’uomo che oggi avrebbe 72 anni, viene dedicato un libro "Enrico Coveri. The Kibg of Colors" edito dal Gruppo Editoriale di Matteo Parigi Bini e Alex Vittorio Lana, scritto da Silvio Balloni sulla base del prezioso archivio della maison Coveri ordinato in tanti anni di lavoro da Rocco Burtone. Il volume viene presentato il 26 febbraio, compleanno del grande stilista, in Palazzo Vecchio. Insieme a Silvana Coveri coi figli Francesco Martini Coveri e Gianna Martini Coveri, ci saranno il Sindaco Dario Nardella, Matteo Parigi Bini per la parte editoriale e un’amica di una vita come Mara Venier che anche in tv indossa spesso i capi della maison Coveri.