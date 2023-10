Visite Senologiche Gratuite a Fiesole, Lilt Firenze Promuove la Campagna "Nastro Rosa"

La Lilt Firenze alla Misericordia di Fiesole per eseguire visite senologiche gratuite, a partire da oggi e nelle giornate del 13, 17, 24 e 27 ottobre dai dottori Alessandro Filomena e Andrea Herd Smith. L’iniziativa è promossa in occasione della campagna internazionale "Nastro rosa" che sensibilizza le donne sulla prevenzione del cancro al seno. Per prenotare le visite telefonare allo 055576939