Prevenzione oncologica, a Firenze visite gratuite. Buone pratiche e olio d'oliva

Lo chef stellato Giorgio Locatelli

Firenze, 17 marzo 2023 - Visite gratuite, raccolta fondi, olio d'oliva e pillole di salute online. Sono le iniziative che Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori organizza a Firenze dal 18 al 26 marzo per la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica.

Campagna di sensibilizzazione che Lilt promuove dal 2001 per diffondere nella comunità italiana la cultura della prevenzione come stile di vita, prima arma fondamentale per tenere lontana la malattia. Giovedì 23 marzo in piazza Artusi, nel quartiere di Gavinana, verrà fatta una raccolta fondi con distribuzione di opuscoli informativi e offerta di bottiglie di olio, elemento fondamentale di un'alimentazione sana e simbolo della Campagna, mentre venerdì 24 marzo sono previste visite (gratuite per i soci Lilt Firenze, prenotazioni al numero di telefono 055 576939, [email protected]) per la prevenzione del melanoma all’ambulatorio della Lega Tumori presso la Misericordia di Badia a Ripoli.



Durante la settimana Lilt Firenze ricorderà, con un post al giorno sui social (Facebook, Instagram e Twitter), le buone abitudini per ridurre il rischio di ammalarsi di cancro: non fumare, non bere alcolici, alimentarsi adeguatamente nella giusta stagionalità, fare attività fisica per combattere la sedentarietà e tutte le malattie ad essa correlate, riposare, esporsi al sole con moderazione e sottoporsi a controlli clinico-sanitari periodici.



“La prevenzione rimane la prima barriera contro la malattia, per questo sono importanti le buone abitudini di vita come fare attività fisica, seguire una dieta mediterranea di cui l'olio d'olivo è il simbolo, fare attenzione all'esposizione al sole, non fumare e non bere alcolici. Ma sono fondamentali anche gli screening: individuare precocemente un tumore può salvare la vita” afferma il presidente di Lilt Firenze Alexander Peirano. Oggi la percentuale di tumori curabili ha raggiunto il 65%. Testimonial nazionale della campagna Lilt è lo chef stellato Giorgio Locatelli con il messaggio 'Come on ragazzi, muovetevi!”. In allegato la locandina.