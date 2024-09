Visite, degustazioni e laboratori. Mukky day, la centrale apre le porte. Il 15 settembre una visita gratuita

Con visite, degustazioni, esperienze coinvolgenti e laboratori creativi torna il Mukki Day che riapre le porte dello stabilimento di via dell’Olmatello 20. L’appuntamento è per il 15 settembre, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 per scoprire, divertendosi, i segreti e le qualità del latte. L’ingresso è libero e gratuito; è possibile prenotare online le varie attività attraverso la pagina mukkiday.mukki.it. Mukki celebra i suoi 70 anni con tante novità come l’area training, dove personal trainer coinvolgeranno gli adulti con sfide di allenamento per vincere la nuova bevanda proteica studiata per gli sportivi. Impegno sociale nell’area degli Amici della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer. Proprio quest’anno Mukki ha donato 100.000 euro che hanno permesso l’acquisto di due ventilatori polmonari.