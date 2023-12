Visione ’rosa’ del Natale. In scena le mamme del web

"Nuovi studi della prestigiosa università del Massaciassez dimostrano che a Natale il carico mentale femminile aumenta del 357%. La vita delle donne è come un panettone: uno slalom tra i canditi". Queste le premesse per uno show tutto da ridere firmato da "Mammadimerda", ovvero Francesca Fiore e Sarah Malnerich, le ideatrici dell’omonimo blog, il più dissacrante e ironico sulla maternità, uno spazio "non politicamente corretto, che non produce cultura, che non fa informazione ma che vuole raccontare la maternità in modo diverso per scardinare l’icona della mamma perfetta". Dal blog, nato nel 2016, i temi femminili, raccontati ribaltando gli stereotipi di genere e in maniera comica, sono arrivati in libreria - "Non farcela come stile di vita" e "Angele del Focolare" - e a teatro. Dopo il tutto esaurito estivo con "Uno Spettacolo Esecrabile", le due mamme tornano al Teatro Puccini di Firenze, domani sera (ore 21), con "La recita di Natale" per la regia di Antonella Questa. "Un po’ più interattivo di uno spettacolo, un po’ meno di una riunione di condominio: siete ufficialmente convocati a decidere il regalo che desiderano le donne per Natale (consigliato soprattutto ai maschi). Un profumo? Forse un elettrodomestico, o magari un’assistente materna" continuano con ironia. E con questa commedia natalizia portano a tutte la gioia delle feste: "Ma solo se te la sei guadagnata, dopo aver assistito alle ventisette prove della recita della scuola in cui tuo figlio interpreta il bue, accatastato rotoli di carta igienica finita da giugno per lavoretti improponibili, comprato regali per tutti, pure per i parenti del tuo compagno, compilato liste autoreplicanti di cose da fare, la fila al supermercato, i pranzi in famiglia". E tu che fai a Natale?