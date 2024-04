’Visione d’insieme’. Ecco il programma

Visione d’insieme, la cooperazione internazionale secondo Manitese. L’evento si tiene domani nella sede dell’associazione, in via della Pieve a Scandicci. Un giorno e tante attività in programma. Dal mercatino del riuso (aperto dalle 9) ai laboratori per bambini, dal pranzo cooperativo contadino (alle 13 su prenotazione) alla sfilata vintage e oltre. Una serie di appuntamenti per un evento, che si svolgerà in unico giorno, patrocinato dal Comune di Scandicci. I laboratori sono su prenotazione, con messaggio al 392.577 9795. La partecipazione è ad offerta libera, con un minimo di tre euro a sostegno del progetto di Mani Tese Katagya, in Mozambico.