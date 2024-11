Halloween, notte da incubo. “Violentata da un ragazzo che avevo appena conosciuto”

Firenze, 2 novembre 2024 – La notte delle streghe è diventata la notte dell’incubo per una giovane ragazza straniera: la donna si è presentata all’alba, sotto choc all’ospedale di Santa Maria Nuova, raccontando che una persona appena conosciuta in un locale aveva abusato di lei.

Un fatto che presenta molti aspetti da chiarire, a cominciare se in questo episodio, siano coinvolte anche altre persone: gli accertamenti sono stati affidati alla squadra mobile della questura di Firenze, dopo che gli stessi sanitari hanno avvisato l’autorità giudiziaria.

Le indagini sono in pieno svolgimento, e, oltre al racconto della ragazza, gli inquirenti confidano di trovare riscontri in alcune telecamere che potrebbero aver ripreso almeno alcuni frammenti decisivi per ricostruire l’episodio.

I fatti si collocano nel pieno centro di Firenze, dove la donna, di origini egiziana, stava passando la serata di Halloween. Una serata che doveva essere di festa, assieme agli amici e alle persone care. E fino a un certo punto lo è stata.

Intorno alle quattro, un uomo che aveva appena conosciuto in un locale nella zona di via de’ Neri, a due passi da piazza della Signoria, l’avrebbe invitata ad andare fuori dal locale assieme a lui. A questo punto la ricostruzione si fa più nebulosa, ma i due sarebbero finiti in un Bed & Breakfast dove si sarebbe consumato un rapporto sessuale.

Ma che la giovane donna non avrebbe voluto avere.

Giunta al pronto soccorso, sono stati applicati tutti i punti previsti dal protocollo per l’accertamento di presunte violenze sessuali. Saranno le indagini a dare una risposta.

ste.bro.