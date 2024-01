Viola il divieto di avvicinamento Arrestata una 45enne

Ha cercato di raggiungere i genitori, nonostante il divieto di avvicinamento. Per questo, una donna di 45 anni è stata arrestata domenica a Signa. A chiamare il 112 sono stati i genitori, che erano stati già vittima di violenza e abusi. La coppia di anziani, in forte stato di paura e agitazione, ha chiesto aiuto perché la figlia si era appostata fuori dall’abitazione. Sul posto è subito arrivata una pattuglia della stazione carabinieri di San Piero a Ponti, che ha proceduto a fermare e identificare la donna, che non sarebbe riuscita a fornire una spiegazione sulla sua presenza sul posto. La 45enne era infatti già stata sottoposta alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai genitori, perché indagata per il delitto di maltrattamenti in famiglia. L’autorità giudiziaria le aveva imposto l’obbligo di mantenersi distante da padre e madre e dai luoghi da loro abitualmente frequentati.