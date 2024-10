Il vino di Torre a Cona miglior rosso dell'anno per il Gambero Rosso

Rignano sull’Arno, 28 ottobre 2024 - Il vino “Molino degli Innocenti” Chianti Colli Fiorentini Riserva DOCG 2019 è stato premiato come “Rosso dell’Anno” dal Gambero Rosso per la Guida Vini d’Italia 2025. È prodotto dalla Fattoria di Torre a Cona di San Donato in Collina, nel territorio comunale di Rignano. Queste le motivazioni con cui la giuria di esperti ha decretato la sua vittoria: "Abbiamo scelto questo vino perché incarna perfettamente il paradigma del grande rosso, classico e moderno allo stesso tempo."

A portare le sue congratulazioni ai proprietari dell’azienda vitivinicola, è stato il sindaco di Rignano Giacomo Certosi. “Ho fatto visita alla fattoria di Torre a Cona e ho portato i miei complimenti per l’autorevole riconoscimento ricevuto dalla guida del Gambero Rosso. Un riconoscimento che ricompensa il grande lavoro svolto in questi anni nella ricerca della qualità del vino da parte della famiglia Rossi di Montelera e che rappresenta anche un premio per tutto il nostro territorio”.