Vino, il Consorzio Chianti vola in Thailandia e Vietnam

Firenze, 21 giugno 2024 – Il Consorzio Vino Chianti vola in Thailandia e Vietnam, prossime tappe del “Chianti lovers Asian Tour 2024”, con due seminari istituzionali con degustazione delle categorie principali, degli stili e delle sottozone della denominazione Chianti d.o.c.g. Si tratta del terzo appuntamento dopo il primo di Tokyo/Seoul e la recente partecipazione al Vinexpo Asia 2024 ad Hong Kong. Prima tappa il 25 giugno in Thailandia a Bangkok, al Sofitel Bangkok Sukhumvit. 64 etichette presenti. Il seminario sarà incentrato sulla tipologia del Chianti d.o.c.g. Riserva e condotto da Sariya Kampanathsanyakorn, Wset Wine Educator, e a Luca Alves, Chianti Wine Ambassador.

Nel Corso della giornata si svolgeranno “walk around tasting”, degustazioni aperte a importatori ed operatori di settore, ed anche alla stampa, con le varie aziende. Il 27 giugno trasferimento in Vietnam, al Park Hyatt Hotel di Ho Chi Minh. In questa occasione saranno 67 le etichette presenti. Il seminario sarà incentrato sul Vin Santo del Chianti d.o.c. e sarà condotto da Tu Le Huy, president of the Saigon Sommelier Association, e da Luca Alves, Chianti Wine Ambassador. Anche in questo caso si svolgeranno “walk around tasting”, degustazioni aperte a importatori ed operatori di settore, ed anche alla stampa. “Cresce sempre più il pubblico degli enoappassionati – dichiara Giovanni Busi presidente del Consorzio Vino Chianti –. Quando parliamo di Chianti parliamo di una delle massime espressioni del made in Italy, il Vino chianti si conferma sempre più ambasciatore nel mondo”