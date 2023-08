Chianti, Panzano in festa per il vino: una rassegna da non perdere

Firenze, 24 agosto 2023 - Torna dal 15 al 17 settembre 'Vino al vino' di Panzano in Chianti (Firenze), 29/a edizione moderna di una antica festa in tempo di vendemmia ripresa dall'Unione Viticoltori di Panzano, che riunisce 23 aziende socie del Chianti Classico ed esalta le caratteristiche vitivinicole della loro sottozona.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Greve, racconta con la voce dei produttori vecchie e nuove annate, storie del territorio, piani futuri, e si affida ai giudizi del pubblico chiamato alle degustazioni in piazza Bucciarelli.

"L'Unione - spiega Giovanni Battista d'Orsi, attuale presidente dell'Unione Viticoltori di Panzano - ha sposato il principio per cui per conoscere il vino è indispensabile incontrare direttamente chi il vino lo produce" mentre "il confronto con le difficoltà di questi anni - continua - ci stimola a guardare il mondo con occhi diversi e a ricominciare a fare grandi progetti per il nostro territorio. Nel 2012 è nato a Panzano il primo distretto biologico vitivinicolo in Europa. Le 23 aziende dei Viticoltori di Panzano coprono quasi tutta la Uga (Unità Geografica Aggiuntiva) del Chianti Classico con circa 500 ettari coltivati a vite, una produzione media a ettaro di 50 quintali di uva, una produzione di circa 2.300.000 bottiglie l'anno di Gallo Nero. Chi partecipa a 'Vino al Vino' può acquistare il biglietto direttamente nel posto, al costo di 30 euro, valido per i tre giorni che comprenderà il kit con calice, tracolla, penna e brochure, mappa delle aziende partecipanti. Orari: venerdì 12-19.30; sabato 11-19.30; domenica 11-19.