Villa Larderel La messa in vendita. E spunta l’ipotesi resort di lusso

Il futuro di Villa Larderel sembra sempre più quello di un resort di lusso: è stata messa ufficialmente in vendita dalla Invimit Sgr, società del ministero dell’economia.

"Può ospitare una struttura turistico-ricettiva" si legge nel bando. La preziosa villa del 1200 a Pozzolatico con un parco di 14 ettari e beni accessori tra cui un’antica cappella, per anni sede del Don Gnocchi, è stata venduta dalla Regione a Invimit nel 2017 per 9,13 milioni di euro. Rimasta abbandonata, il 31 agosto scorso è stata sgomberata da abusivi, con la promessa della proprietà a Comune e forze dell’ordine di tornare a occuparsi del prezioso bene. Ora è sul mercato.

Il piano strutturale di Impruneta prevede varie destinazioni di uso, dal turistico ricettivo al sanitario fino alla formazione. Negli scorsi mesi alcuni investitori americani avrebbero proposto a Invimit di farvi una struttura ricettiva. Anche una banca sarebbe stata interessata a realizzarvi una sorta di campus all’americana.

Ma un futuro di resort di lusso a due passi da Firenze e dal Chianti, pare la soluzione più semplice, anche in vista della realizzazione a pochi chilometri da Pozzolatico del Tuscany Film Studios: anche in questo caso si tratta del recupero di un immobile vuoto, l’ex Sannini, da far diventare una nuova Cinecittà col virtual set più vasto della penisola.

Un resort di lusso sarebbe l’ideale per ospitare a poca distanza ospiti internazionali. Tra l’altro nel passato Villa Larderel fu anche dimora della diva del cinema muto Francesca Bertini. il sindaco Riccardo Lazzerini, che ne aveva sollecitato lo sgombero e il recupero, plaude la notizia della vendita. "E’ l’opportunità di riqualificare e salvaguardare un’area in pessime condizioni con ricadute positive su tutto il Comune e in particolare sulla frazione di Pozzolatico" commenta.