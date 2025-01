Villa Costanza sicura. Summit in prefettura

Villa Costanza, oggi in prefettura l’incontro per strutturare i controlli. Il primo vertice, tenutosi il 6 dicembre scorso, aveva portato all’introduzione del servizio di controllo diurno da parte di due guardie giurate armate. I vigilantes avevano il compito di pattugliare che sia l’area di sosta pubblica che quella interna all’autostrada. Da mezzanotte alle 6 di mattina invece sono stati i carabinieri a controllare questo territorio con servizi incrementati e controlli mirati. L’avvio della sperimentazione è stato confortante. Le forze dell’ordine hanno registrato un calo drastico di vandalismi e furti su auto nell’area, in più i carabinieri hanno sequestrato stupefacenti e messo a segno almeno un paio di operazioni mirate proprio per fermare il traffico e lo spaccio di droga in quell’area. Il piano per la sicurezza è stato attivato il sei dicembre scorso ed è formalmente terminato il 7 gennaio.

In prospettiva ci potrebbe essere la prosecuzione del presidio da parte delle guardie giurate e provare a definire un nuovo piano strutturale continuativo a tutela dell’area, anche grazie all’utilizzo di tecnologie e videocamere di sorveglianza. Ogni anno ci sono 85.000 bus di linea che si fermano a Villa Costanza, e un transito complessivamente di due milioni di passeggeri. Con il prefetto Francesca Ferrandino ci saranno la sindaca, Claudia Sereni, l’assessore alla polizia municipale Lorenzo Vignozzi, il comandante della municipale, Giuseppe Mastursi, più i rappresentanti dell’Arma dei carabinieri.