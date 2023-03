Vigilanza privata sul piede di guerra Stipendi, parte un esposto in procura "Siamo sotto la soglia di povertà"

Esposto in procura di Uiltucs Toscana (settore vigilanza privata) pergli stipendi sottodimensionati: "Situazione ormai insostenibile. Saranno i magistrati a decidere se nel contratto nazionale degli impiegati nei servizi fiduciari si ravvisi la violazione dell’art 603 Cp sullo sfruttamento della manodopera". L’iniziativa del sindacato è a livello nazionale. La magistratura è chiamata dunque a stabilire se nell’annosa vicenda che riguarda le condizioni di lavoro degli operatori fiduciari, interessati da un contratto nazionale che prevede uno stipendio sotto la soglia di povertà (quasi 4 euro lordi l’ora) si ravvisino illeciti penali. "Vogliamo reprimere lo sfruttamento dei lavoratori della vigilanza non armata, divenuto ormai insostenibile. Abbiamo cercato di farlo capire ai datori di lavoro trattando, ma per chi non comprende l’unica strada possibile è il percorso dei provvedimenti penali. Ora la scelta sta alle società del settore" dice il segretario generale di Uiltucs Toscana, Marco Conficconi. L’unico sindacato che nel 2013 rifiutò di firmare lo stesso Ccnl oggi sconfessato da chi lo siglò, in quanto prevedeva salari indegni per i servizi fiduciari, peggiorando la condizione economica e normativa per le Guardie Giurate. Numerosi negli anni i ricorsi per violazione dell’art. 36 della Costituzione. Di recente è stata anche avviata una class action da parte di Filcams Cgil e Fisascat Cisl.