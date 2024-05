Viabilità e decoro, lo stop alla sosta selvaggia. Entrati in funzione i nuovi parcometri nel centro

Basta parcheggio selvaggio e basta auto lasciate nelle vie principali del centro di Impruneta per giorni e settimane: ora la sosta nel cuore del paese è a rotazione. Sono entrati in funzione i parcometri che impongono il pagamento. Interessano gli spazi delimitati dalle strisce colorate di blu in piazza Garibaldi, piazza Buondelmonti e, tra qualche giorno (al momento la macchinetta è ferma per motivi tecnici) via Mazzini. La sosta in questi spazi sarà a pagamento tutti i giorni feriali, compreso il sabato, dalle 09 alle 18. La prima ora è gratuita. Le successive costano 1,5 euro frazionabili. I parcometri sono tre: in piazza Garibaldi all’incrocio con via della Croce, piazza Buondelmonti all’angolo con via Cavalleggeri e a metà di via Mazzini. Attenzione perché il biglietto va preso anche per l’ora gratuita, digitando il numero 2 al momento della registrazione della targa, altrimenti scatta la sanzione. Non solo spiccioli: stato attivato anche il servizio di pagamento della sosta (valido per tutti i parcheggi del Comune) tramite smartphone con la società Easypark. In questo caso, non sarà necessario recarsi al parcometro né esporre il ticket: i controlli saranno effettuati attraverso il numero di targa del veicolo. Il parcheggio a pagamento fa parte della rivoluzione della viabilità del centro storico di Impruneta con la pedonalizzazione di piazza Buondelmonti.