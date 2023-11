"Via Vecchia Fiesolana Chiusa per Dissesto Statico dell'ex Sant'Antonino"

Via Vecchia Fiesolana è chiusa per "dissesto statico" dell’ex Sant’Antonino, che ha iniziato a perdere pezzi da tetto e facciata. E’ quanto ha accertato il sopralluogo dei vigili del fuoco, dopo che c’è stato il distacco di tegole e grondaie. La situazione ha spinto il sindaco Ravoni a chiudere la via. Contestualmente è stata contattata la nuova proprietà dell’immobile perché intervenga nell’immediato per la messa in sicurezza. La vicenda riaccende i riflettori sul destino del Sant’Antonino. Era un piccolo ospedale che ha fatto da apripista in vari campi, soprattutto maternità e ginecologia.

Poi la chiusura a metà anni Novanta e il lento declino della palazzina, fra il dispiacere di tante generazioni di fiesolani.

D.G.