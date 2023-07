Via Toselli: lavori al via per completare la pista ciclabile

Firenze, 21 luglio 2023 – I suoi detrattori se ne faranno una ragione.

La pista ciclabile di via Toselli si avvia al suo completamento. I lavori? Inizieranno lunedì 24 luglio.

Si tratta della prosecuzione del percorso già realizzato nel primo tratto, partendo dai viali. Dunque, la pista consisterà sempre in una corsia riservata a doppio senso di marcia a fianco del marciapiede sul lato sinistro della strada, con mantenimento delle soste e riduzione della carreggiata. Obiettivo: incrementare la sicurezza stradale.

“Con questo intervento si completa il nuovo percorso ciclabile che, insieme a quello appena realizzato in via delle Porte Nuove, unirà la pista esistente in viale Fratelli Rosselli con quella in corso di realizzazione in viale Redi tra via Mariti e piazza Puccini, collegandosi poi con via di Novoli da un lato e il parco delle Cascine dall'altro”, commenta l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti.

Tornando ai lavori, l’intervento sarà articolato in tre fasi funzionali della durata di un mese circa ciascuna, che riguarderanno i tratti via Doni-via Veracini, via Veracini-via Boccherini, via Boccherini-viale Redi. Il cantiere sarà organizzato in modo da completare ogni fase prima di passare alla successiva, riducendo i disagi legati ai cantieri. Dal punto di vista dei provvedimenti, saranno istituiti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta nei tratti di volta in volta interessati e in quelli delle strade adiacenti.

Nel frattempo, gli uffici della Mobilità stanno predisponendo gli impianti semaforici perché al termine dei lavori in via Toselli sia attivata l’Onda Verde, tarata su 30 chilometri orari. “In questo modo fluidificheremo i flussi di traffico in uscita della città e al tempo stesso renderemo la viabilità più sicura”, sottolinea l’assessore Giorgetti che ricorda un’altra importante novità in arrivo a settembre. “Con l’entrata in funzione del nodo di interscambio di viale Guidoni i bus delle linee extraurbane non transiteranno più in via Toselli”, conclude l’assessore.