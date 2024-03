Via San Gallo e via dello Sprone, modifiche alla circolazione

Firenze, 19 marzo 2024 - Via San Gallo e via dello Sprone a Firenze saranno interessate oggi da provvedimenti di modifica alla circolazione. In via San Gallo, per un intervento con piattaforma aerea, oggi 19 marzo scatterà la chiusura del tratto tra via delle Mantellate e piazza della Libertà (orario 9-19). Questo l'itinerario alternativo per i veicoli diretti in piazza della Libertà provenienti da via XXVII Aprile: via delle Mantellate-viale Lavagnini. In via dello Sprone, per un cantiere edile, da oggi sarà istituito un divieto di transito tra via Maggio e via del Pavone; previsti anche senso unici nei tratti via Toscanella-via dei Sapiti verso quest’ultima e via dei Guicciardini-via dei Ramaglianti verso quest’ultima. Piazza dei Frescobaldi diventerà a senso unico verso lungarno Guicciardini. Termine previsto 7 maggio.