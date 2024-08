Via Pistoiese, partono i cantieri. Un mese e mezzo di senso alternato

Lavori in corso e limitazioni al traffico su via Pistoiese, nel tratto che segna il confine fra Signa e Campi. Inizierà, nelle prossime settimane, una nuova fase degli interventi per il risanamento acustico della strada, finanziati dalla Regione. I lavori interesseranno in modo particolare il tratto compreso tra via De Amicis e via Boccaccio e dureranno dal 26 agosto al 10 ottobre. La polizia municipale di Signa, proprio per permettere lo svolgimento dei cantieri, ha disposto con un’ordinanza l’istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri o da un impianto semaforico mobile. Quando sarà possibile, con l’evolversi dei lavori e l’organizzazione del cantiere, sempre i vigili hanno inoltre chiesto alla ditta che effettua l’intervento che "venga ripristinato il doppio senso di circolazione, in particolar modo durante la pause infra-settimanali o feriali, con l’eliminazione di qualsiasi ostacolo o macchinario su strada".

Il progetto di sistemazione di via Pistoiese (Sr 66) nasce dalla collaborazione tra la Città Metropolitana di Firenze, i Comuni di Signa e Campi Bisenzio, e la Regione Toscana. Un primo pacchetto di lavori, nella zona di Ponte all’Asse, è stato finanziato con circa 300mila euro, che sono serviti a progettare nuovi marciapiedi, segnaletica stradale, rallentatori e nuova illuminazione. Per estendere i cantieri su tutta l’arteria, l’importo è invece di circa 12 milioni di euro, finanziati dalla Regione Toscana: proprio in questa seconda tranche rientrano i lavori in arrivo nelle prossime settimane tra via De Amicis e via Boccaccio.