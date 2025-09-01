Via Pisana, cambia la viabilità per lavori

Firenze, 1 settembre 2025 – Sono diverse le modifiche alla viabilità che ci saranno nel corso di questa settimana a Firenze. Tra le più importanti c'è quella in via Pisana: dal 5 settembre, infatti, inizieranno i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. Fino all'8 settembre la circolazione sarà interrotta tra via Ponte a Greve e via della Casella, mentre nel tratto via Attavante-via della Casella sarà istituito un senso unico verso via della Casella. Inoltre in via del Ponte a Greve sarà istituito un senso unico da via Pisana verso via Neri di Bicci. Questo è il percorso alternativo suggerito dal Comune di Firenze: via del Ponte a Greve-via Neri di Bicci-via Bugiardini-via Attavante-via Pisana-via della Casella. Nella stessa data, dunque il 5 settembre, in via di San Niccolò ci sarà un trasloco con l'istituzione con l'istituzione, in orario 9-17.30, di un divieto di transito tra via dell’Olmo e piazza dei Mozzi. Questo è l'tinerario alternativo per i veicoli autorizzati e diretti in Via San Niccolò (lato piazza Mozzi) da: lungarno Torrigiani-via dei Bardi. In via dei Macci tra il 4 e il 5 settembre saranno effettuati alcuni lavori edili. La strada sarà chiusa tra via dell’Agnolo e via Ghibellina. Altri provvedimenti: senso unico in via delle Conce da via Ghibellina verso via dell’Agnolo. Facendo un passo indietro in piazzetta Calamandrei e in via delle Seggiole, il 3 settembre, ci sarà un intervento con piattaforma aerea. Il 3 settembre, in orario 9-18, sarà interrotta la circolazione sulla direttrice piazzetta Calamandrei-via delle Seggiole. Percorso alternativo da via Verdi per via delle Seggiole: via San Pier Maggiore-piazza San Pier Maggiore-Borgo degli Albizi-piazzetta Calamandrei-via delle Seggiole. In via dei Conti tra il 2 e il 3 settembre è in programma un intervento con piattaforma aerea all’incrocio con via dell’Alloro. Sarà in vigore un divieto di transito tra via dell’Alloro e via dei Conti.