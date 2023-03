"Via Pertini invasa da camper stanziali"

Numerose le segnalazioni de residenti in via Pertini, a Dicomano. A raccoglierle il capogruppo di opposizione di centrodestra, Giampaolo Giannelli (nella foto), che interviene sui problemi del parcheggio pubblico. "Questo - dice Giannelli - per la presenza di troppi camper che sono posteggiati in maniera stanziale. Il problema è stato segnalato dai cittadini più volte, inutilmente, all’amministrazione comunale. I problemi sono soprattutto la mancanza di pulizia del parcheggio e la difficoltà per i residenti di parcheggiare. Peraltro solo un camperista sta in via Pertini. Tutti gli altri non sono di zona".

L.B.