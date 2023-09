Via Pellicceria, ladri in azione scappano con 6.000 euro

Firenze, 25 settembre 2023 - Quando le dipendenti sono arrivate quasi non credevano ai propri occhi: la porta era aperta, il locale completamente a soqquadro. I ladri erano appena andati via, come è emerso dopo dalle telecamere di video sorveglianza. Alle 5.30 in punto di sabato infatti due persone a viso scoperto si sono intrufolate all'interno del Caffè La Posta di via Pellicceria e sono fuggiti con circa 6mila euro tra incassi, elettronica e tabacchi portati via.

“Noi non possiamo più, è assurdo quanto accaduto in pieno centro storico. Alle 5.30 del mattino. Le mie dipendenti sono arrivate 10 minuti dopo ma se avessero trovato i ladri dentro. Cosa sarebbe successo?” si sfoga il titolare Lorenzo Parigi. Secondo quanto ricostruito grazie alle telecamere, i due ladri prima hanno fumato crack sulla pedana del locale, poi sotto gli occhi di alcuni passanti hanno forzato la porta e sono entrati. Il primo ha portato via la cassa, il secondo è rimasto 15 minuti dentro il Caffè per poi andare via con gli incassi, i pacchi di sigarette, il computer, la bike elettrica e tanto altro per un totale di 6mila euro di danni. Il titolare ha immediatamente diffuso le immagini dei due che sono stati riconosciuti questa mattina da alcuni commercianti del Porcellino mentre portavano via due biciclette.

"Le strade sono buie, noi teniamo accese le nostre luci ora per fare da deterrente. I controlli? Pochi" prosegue Parigi. Sul posto è intervenuta la polizia