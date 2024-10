Via del Paradiso e via della Pergola, modifiche alla circolazione

Firenze, 7 ottobre 2024 - I lavori in via del Paradiso e interventi in via della Pergola, che comporteranno modifiche alla circolazione. A Firenze in queste ore partono due interventi. In via del Paradiso per lavori relativi a un nuovo allaccio idrico e sostituzione del contatore la strada sarà chiusa da martedì 8 ottobre tra via San Marcellino e via di Ripoli. Chiusura anche in via San Marcellino, da via del Paradiso e via Parlatore, e via del Paradiso, da via San Marcellino e via Fortini con deroga per i mezzi diretti ai passi carrabili.

Il termine previsto è il 15 ottobre. In via della Pergola giovedì 10 ottobre, da mezzanotte alle 6, è in programma la movimentazione di pezzi di un macchinario medico a servizio dell’ospedale di Santa Maria Nuova. Sarà quindi istituito un divieto di transito da via Nuova dei Caccini e via Sant’Egidio. Percorso alternativo per l’ospedale: via Alfani-Borgo Pinti-via Sant’Egidio. Previsti divieti di sosta dalle 20 di mercoledì 9 ottobre e il cambio di senso in Borgo Pinti (da via di Mezzo verso via Sant’Egidio). In via Romana l'11 ottobre ci sarà la chiusura notturna del tratto via del Ronco-via Santa Maria per un intervento con piattaforma aerea. Il provvedimento sarà in vigore dalle 22 alle 23.59. Previsto anche un senso unico da via del Campuccio in direzione di via Santa Maria.