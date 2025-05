Il restauro della Cascina Pinucci volge al termine: "Restituiamo alla città un bene di interesse storico"

Si avviano a conclusione i lavori di restauro della Cascina Pinucci, uno dei torrioni delle antiche mura di Lastra a Signa. Gli interventi sono stati portati avanti e finanziati dalla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, prevedendo anche l’imbiancatura e il restauro della parte alta della torre e della copertura, per una spesa complessiva di circa 184mila euro. "Nei giorni scorsi ho effettuato, insieme ad alcuni tecnici, un sopralluogo al cantiere di restauro del terzo lotto delle nostre antiche mura – ha spiegato il sindaco di Lastra a Signa, Emanuele Caporaso -. Siamo alla fine dell’intervento che ha visto i lavori portati avanti dal Comune per quanto riguarda il restauro del camminamento e le parti laterali del torrione Cascina Pinucci, l’inserimento dei nuovi infissi e di nuovi corpi illuminanti: il tutto grazie a un finanziamento Pnrr di 630mila euro. La Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio ha quindi effettuato lavori di messa in sicurezza del Torrione e la tinteggiatura e restauro della parte alta di quest’ultimo. Oltre a completare il restauro di tutte le parti pubbliche delle nostre mura quattrocentesche restituiamo alla città un bene di grande interesse storico e architettonico".

La conclusione dei lavori è prevista entro la fine maggio. Ma l’intervento non finirà qui: c’è infatti l’intenzione di intervenire in futuro anche sulle parti interne delle mura, al piano terra, che presentano spazi interessanti per eventi e iniziative culturali. La cinta difensiva, a forma di quadrato irregolare, racchiude una superficie di circa 4 ettari ed è attraversata da due strade: l’antica via Pisana, da est ad ovest, ovvero dalla porta Fiorentina alla Pisana, e un’altra direttrice che corre da nord a sud, fino al cosiddetto "portone di Baccio".

Lisa Ciardi