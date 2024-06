Via Moravia, la protesta sbarca in consiglio

Bocciata, nell’ultima seduta del consiglio comunale, la mozione presentata dal gruppo della Lega per la riqualificazione del giardino di via Moravia dopo la protesta dei residenti in zona che, anche su queste pagine, avevano raccontato problemi e criticità dell’area nel Sud Ferrovia.

Deluso il capogruppo Daniele Brunori (nella foto) che ha presentato l’atto: "L’intervento dell’assessore Beatrice Corsi – dice – ha ulteriormente aggravato la situazione, dimostrando una preoccupante mancanza di conoscenza dell’argomento. L’assessore ha confuso il giardino di via Moravia/Osmannoro con quello di via Sciascia/Pasolini, riferendo erroneamente sui lavori effettuati in quest’ultimo. Questo errore ha evidenziato una scarsa attenzione alle reali esigenze del quartiere e ha generato sconcerto tra i cittadini presenti. Nonostante poi sia stato affermato che non vi fossero comunicazioni ufficiali al Comune riguardo alla necessità di riqualificare il giardino di via Moravia, i residenti riferiscono di aver inviato ben 11 segnalazioni dal 2021 all’URP, comunicazioni dirette in Comune negli ultimi anni, evidenziando la situazione critica e sollecitando interventi".

"La nostra mozione – prosegue il capogruppo – era chiara e mirata: riqualificare il giardino di via Moravia per garantire ai residenti uno spazio verde sicuro e accogliente. Tuttavia, la maggioranza ha deciso di bocciare la mozione, dimostrando una preoccupante disconnessione dalle necessità della comunità". S.N.