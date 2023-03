Via Grecia cambia volto In autunno il bosco urbano

Partiti i lavori in via Grecia, un antiere importante e atteso perché va a corredare la "variantina" inaugurata un anno fa, il nuovo ponte intitolato a Tina Anselmi e Nilde Iotti. La strada era stata coinvolta (e rovinata) dal grande cantiere e da recenti interventi di Publiacqua sui sottoservizi. Ora grazie all’intervento di riqualificazione, tornerà alle origini: sarà rifatto il manto stradale, restaurato e sistemato il marciapiede, e verrà realizzata un’area di sosta con parcheggi a spina di pesce per un totale di 25 posti auto (di cui due per disabili) e altri 7 stalli per la sosta dei motocicli. I lavori avranno una durata di 90 giorni.

"Da tempo – ricorda il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Enrico Buoncompagni – si è aperto con i residenti un proficuo confronto, permettendo di progettare un intervento che risponda alle loro necessità". Si tratta di un primo pacchetto di vari cantieri programmati nel 2023 e dedicati a questa specifica area della città: in autunno partiranno anche i lavori di realizzazione del nuovo parco urbano della Gaglianella, "un polmone verde da 11 ettari che offrirà nuovi spazi di socializzazione" ricorda Buoncompagni.

Il parco sorgerà sui terreni dismessi sui due lati di via Germania. Verranno suddivisi in quattro parti: la più vicina a via Benelux sarà allestita a bosco urbano ad alta densità di alberature. Sul lato opposto da una parte ci sarà un’area gioco per bambini, dall’altra uno spazio sgambatura dei cani. In un secondo momento sarà realizzata un’area fitness vicino via Strasburgo. Il parco sarà dotato di 28 panchine, 3 fontanelle e 22 cestini per i rifiuti.

Manuela Plastina