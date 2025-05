Fiume Arno, aggiudicati lavori per passerella Compiobbi-Vallina

Firenze, 12 maggio 2025 - La Città metropolitana di Firenze ha aggiudicato i lavori per il completamento della passerella Compiobbi-Vallina sull'Arno, nei comuni di Fiesole e Bagno a Ripoli: l'importo complessivo netto è di 2.216.968,93 euro. A dicembre la Metrocittà aveva approvato il progetto esecutivo per un ammontare complessivo di 3.270.816,86 euro di cui euro 2.436.513,44 per lavori a base di gara (compreso oneri per la sicurezza per euro 140.022,70). Come si legge in una nota della Città metropolitana, il contraente, come poi avvenuto, è stato individuato mediante procedura aperta con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I lavori dovranno essere realizzati in un anno. "Siamo a un punto di svolta importante - sottolinea in una nota la sindaca metropolitana Sara Funaro -. Quest'opera, tanto attesa dalla popolazione, avvicina realmente i territori secondo la visione delle infrastrutture che ci siamo dati". "Una notizia attesa e molto importante per Vallina e tutto il nostro territorio, che aspetta quest'opera da tempo - dichiara il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti -. Dopo un lungo stop, insieme alla Metrocittà abbiamo lavorato al massimo per assegnare nuovamente i lavori il più velocemente possibile. La passerella, collegando le due sponde dell'Arno con un passaggio pedo-ciclabile, consentirà di raggiungere a piedi la stazione Compiobbi avvicinando il treno a Bagno a Ripoli. Continueremo a monitorare affinché l'opera venga adesso realizzata in tempi brevi". "Finalmente si riparte e accogliamo con grande piacere questa notizia dell'aggiudicazione dei lavori - ha commentato, sempre nella nota della Città metropolitana, la sindaca di Fiesole Cristina Scaletti - perché quello della passarella pedonale di Vallina è un tema urgente e a noi carissimo Concludere finalmente i lavori di quest'opera significa riqualificare Fiesole restituendo Compiobbi e la sua fruizione alla cittadinanza e perfezionare i preziosi collegamenti con Bagno a Ripoli e con tutta la Città metropolitana".