Via di Rosano: nessuna chiusura il 2 novembre. "Terreno troppo instabile a causa delle piogge"

Bagno a Ripoli, 31 ottobre 2024 – Dietrofront della Città Metropolitana: sabato 2 novembre via di Rosano sarà regolarmente aperta al traffico. Non c’è più bisogno, come previsto e preannunciato, di interrompere la circolazione viaria a causa dei lavori per il ripristino della frana sulla provinciale 34 all’altezza di Vallina-Le Gualchiere al km 7+600. Era stata decisa la chiusura per il rischio derivante dalla rimozione di grossi massi che potevano rotolare sull’unica corsia agibile nel tratto che da mesi ormai è a senso unico alternato. Ma, spiegano dalla Città Metropolitana, il terreno è troppo instabile a causa delle intense piogge di questi giorni e un cantiere del genere diventa davvero troppo a rischio. L'impresa e la direzione lavori hanno deciso di adottare una diversa tecnica per effettuare la programmata operazione di disgaggio dei massi: saranno eseguite le perforazioni della roccia, nelle quali alloggiare gli ancoraggi delle basi dei 37 montanti paramassi previsti, cambiando il mezzo semovente su cui alloggiare la perforatrice. Non sarà utilizzato, come precedentemente previsto, il cosiddetto "ragno", la movimentazione del quale, trattandosi di un escavatore di grandi dimensioni dotato di zampe, avrebbe richiesto anche il preventivo disgaggio dei grandi massi e un conseguente alto rischio di un loro rotolamento sulla strada, bensì la cosiddetta "slitta": trattandosi di un mezzo più leggero e ancorato a monte con delle funi, può essere usata anche su un terreno molto scivoloso, seppur con maggiore lentezza. La nuova tecnica richiederà dunque più tempo del previsto, facendo slittare in avanti di una decina di giorni i tempi previsti per il termine dei lavori del secondo e ultimo lotto del mega cantiere per il ripristino della frana, atteso dal 2018. Ma, garantiscono dalla direzione lavori e dalla Metrocittà, l'intervento sarà più efficace e sicuro. Dunque sabato via di Rosano resterà percorribile per tutto il giorno. Ma tra novembre e dicembre per un paio di giorni in orario diurno verrà comunque chiusa, per fare spazio all’elicottero necessario per posizionare i montanti. Manuela Plastina