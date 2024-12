Via dello Sprone e via di Motrone, cambiano le viabilità

Firenze, 2 dicembre 2024 – Il 4 dicembre, a causa di un allestimento di un cantiere edile e di lavori alla rete di distribuzione del gas, cambia la viabilità in via dello Sprone e via di Motrone. Nel dettaglio in via dello Sprone, dalle 9.30 alle 18, è in programma l’allestimento di un cantiere edile con interruzione della circolazione tra via Maggio e via del Pavone. Piazza dei Frescobaldi diventerà quindi a senso unico verso il lungarno Guicciardini. Previsto anche il cambio di senso negli altri tratti di via dello Sprone (tra via Toscanella e via dei Sapiti verso via dei Sapiti e tra via dei Guicciardini e via dei Ramaglianti verso via dei Guicciardini). Nello stesso giorno in via di Motrone sono previsti alcuni lavori alla rete di distribuzione del gas nell’ambito della realizzazione del nuovo svincolo autostradale A11 Firenze Peretola. La strada sarà chiusa tra via del Palagio degli Spini a fondo via fino al 18 dicembre.