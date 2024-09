Via delle Sette regole, allarme furti: "Ora basta, servono più controlli"

"Servono più controlli nell’area di via delle Sette regole". E’ la richiesta dei lavoratori della zona, stanchi di trovare ‘sorprese’ come vandalismi, danneggiamenti e furti nelle proprie vetture. Una situazione difficile, che si verifica anceh nel parcheggio di Villa Costanza. L’ultimo episodio è di pochi giorni fa, con una utilitaria Opel trovata dal proprietario con il finestrino lato guida infranto. E’ stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. In questa strada ci sono grandi aziende come Arval e Gest, ma la strada viene utilizza anche dai lavoratori di Gucci, che non trovano spazio in via don Perosi. In diversi hanno rivolto un appello al nostro giornale perché raccontasse una situazione difficile, quotidiana, come si può verificare anche dalla quantità di frammenti di finestrini e parabrezza che si trovano lungo il marciapiede. La questione è diventata anche politica: Scandicci civica ha presentato una mozione per chiedere all’amministrazione comunale di potenziare il presidio del territorio. "Riteniamo opportuno – ha detto Giovanni Bellosi (Scandicci civica) – che l’amministrazione, anche con Gest, si impegni a installare telecamere in prossimità del capolinea di Villa Costanza, con specifica attenzione alle aree di parcheggio e alla rampa di via delle Sette Regole. La Polizia municipale dovrebbe essere interessata in modo continuativo al problema e alla sorveglianza della zona in oggetto. In ultimo pensiamo sia necessario agire di concerto con la Prefettura per predisporre in tempi celeri un concreto ed efficace piano di sicurezza relativo a queste aree per finirla con questa incresciosa situazione