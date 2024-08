Via del Roncolino, stop occupazioni: "Ora porte murate e una recinzione"

Colonica occupata in viuzzo del Roncolino, scatta la seconda ordinanza nei confronti della proprietà. Dopo il sopralluogo dell’assessore alla Polizia municipale, Lorenzo Vignozzi la sindaca Sereni ha firmato un nuovo atto nel quale si impone alla proprietà, Leroy Merlin, di stringere un nuovo e più efficace cordone di sicurezza intorno all’area, in atesa che arrivi a compimento il progetto che la trasformerà in un centro polifunzionale di assistenza e cura per anziani. Durante i controlli i vigili hanno accertato che una delle porte dell’edificio, murate in forza di una precedente ordinanza, era stata aperta. All’interno dell’edificio gli agenti hanno trovato due letti, mobilio, viveri, panni stesi e vari dispositivi elettronici con led acceso. Anche se non c’erano persone è stata chiara la presenza fissa di gente, identificata come i due nordafricani costretti ad abbandonare l’ex Cnr che hanno portato anche i loro due pitbull nella nuova casa abusiva.

Completando il giro, la municipale ha segnalato anche una finestra smurata al primo piano e la recinzione esterna all’area a verde che circonda lo stabile aperta in numerosi punti. Nella precedente ordinanza, dell’agosto 2023, l’immobile era stato dichiarato inagibile dopo un incendio; l’altro giorno sono ricomparsi gli allacci elettrici di fortuna, e nuove tracce di vita incompatibili con le condizioni della struttura. Con la nuova ordinanza, la sindaca ha ingiunto alla società Leroy Merlin italia, che è proprietaria della colonica e dell’area circostante di ripristinare immediatamente le misure per impedire l’accesso alla struttura.

E così saranno murate nuovamente gli accessi, e rimessa in piedi la recinzione lungo il perimetro. L’azienda dovrà comunque avvertire le forze dell’ordine prima di avviare l’intervento in modo da avere un adeguato supporto durante i lavori. La proprietà ha un mese di tempo per effettuare l’intervento. I residenti da tempo stanno chiedendo all’amministrazione di intervenire per risolvere la questione. Contenere gli occupanti abusivi non è semplice. E al momento il progetto per la Rsa con il centro anziani ancora non è arrivato in fondo all’iter burocratico. Solo con l’arrivo delle ruspe infatti sarà possibile chiudere una volta per tutte la questione.

Fabrizio Morviducci