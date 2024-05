Via dei Magazzini e San Colombano. Fibra ottica, lavori per l’installazione

Passa la fibra ottica, chiuse via dei Magazzini e via San Colombano. L’intervento durerà fino a domani sera. La polizia municipale ha emesso un’ordinanza con i provvedimenti di modifica della viabilità proprio per venire incontro a questo intervento a cavallo tra le frazioni della piana di Settimo e la zona industriale. In via del Magazzini è in atto un restringimento di carreggiata con divieto di sosta, oltre al limite di 30 all’ora. Stesso provvedimento in via San Colombano, secondo lo stato di avanzamento del cantiere, con divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e velocità ridotta. Sono ormai in corso di conclusione i lavori per la stesura in città della fibra ottica con banda ultralarga nel territorio comunale anche nel cosiddetto "ultimo miglio"fino alle abitazioni dei cittadini.

A conclusione dei lavori il piano prevede il ripristino completo delle strade interessate dagli interventi, con la prescrizione della riasfaltatura completa nel caso di carreggiate riqualificate recentemente. L’adeguamento della zona industriale comporta chiaramente dei disagi, ma la internet veloce è basilare per la competitività delle aziende, soprattutto quelle legate alla filiera del lusso.