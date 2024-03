Via Crucis. Il programma

Via Crucis, appuntamento con la processione organizzata dai Salesiani. L’iniziativa è curata dal parroco, don Andrea Marianelli. Venerdì l’appuntamento è alle 21, con ritrovo alla Chiesa di San Giusto in via di Signano. La processione seguirà il seguente percorso: via Amendola, piazza Cavour, via del Ponte a Greve, via Ballerini, via Poccianti, largo Macchiaioli, via Fattori, piazza Cannicci, via Cassioli, via D’Ancona, via Lega, via Sernesi, via Gioli, via delle Bagnese, via di Scandicci fino alla chiesa parrocchiale. La polizia municipale ha disposto che su tutto l’itinerario sia sospesa temporaneamente la circolazione veicolare.