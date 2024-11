Via Bolognese, dal 18 novembre al via l'asfaltatura notturna

Firenze, 15 novembre 2024 – Inizieranno dal 18 novembre i lavori di asfaltatura definitiva in via Bolognese a cura di Publiacqua. Il tratto interessato infatti è quello dove in estate sono state posate le nuove condutture dell’acquedotto (finanziato con fondi Pnrr e che è tutt’ora in corso) e dove era stato eseguito il ripristino provvisorio (tra i numeri civici 98 e 37R). Dal punto di vista delle lavorazioni, sarà eseguita la fresatura, tappetino e segnaletica. Per quanto riguarda i provvedimenti di circolazione, da lunedì fino a sabato 23 novembre, in orario 21-6, sarà in vigore un divieto di transito tra via Salviati e largo Fanciullacci (esclusi frontisti). Chiusura anche per via di Montughi (tra via Stibbert e via Bolognese) e via Stibbert (tra via Vittorio Emanuele II e via di Montughi). Previsti anche divieti di sosta. “Come promesso il tratto già oggetto dei lavori in via Bolognese la scorsa estate dopo il rifacimento provvisorio verrà sistemato definitivamente – dichiara l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio –. Come amministrazione abbiamo chiesto un rifacimento totale e profondo della carreggiata in sostituzione dell’asfaltatura provvisoria effettuata dopo la conclusione del cantiere e che presentava diverse criticità segnalate anche dai cittadini”. Ecco la viabilità alternativa consigliata. In ingresso a Firenze – Per i veicoli privati diretti a Firenze sarà possibile deviare su via Salviati, immettendosi quindi su via Togliatti, via Faentina all’altezza del Ponte alla Badia, via Borghini, proseguendo poi verso Piazza delle Cure. In uscita da Firenze – i veicoli privati provenienti dalla città e che transitano su via Bolognese in direzione del Mugello, potranno dalla Fortezza da Basso immettersi su via Lorenzo il Magnifico, Piazza della Libertà, Cavalcavia delle Cure, Viale dei Mille, via Passavanti, via Madonna della Querce, Ponte alle Riffe, via Caracciolo via Cuoco, via Faentina, via Togliatti, via Salviati e quindi immettersi su via Bolognese; oppure da via Masaccio immettersi su via Don Minzoni, Cavalcavia delle Cure, Viale dei Mille, via Passavanti, via Madonna della Querce, Ponte alle Riffe, via Caracciolo via Cuoco, via Faentina, via Togliatti, via Salviati e quindi immettersi su via Bolognese.