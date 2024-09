Ladri in azione negli studi medici, portano via anche torta e yogurt

Firenze, 25 settembre 2024 - Sono riusciti ad entrare da una piccola finestra alta poco più di 50 centimetri. Quella del bagno, che si affaccia in un cortile interno. L'hanno frantumata e poi si sono intrufolati negli studi medici di via Benedetto Marcello. La brutta sorpresa questa mattina alle 8, quando il primo medico di famiglia è arrivato all'ambulatorio. Dalla porta che si affaccia sulla strada non c'era nessun segno dell'avvenuto colpo ma, una volta dentro, l'amara presa di coscienza: scaffali aperti, fogli a terra, porte interne forzare. Quindi la chiamata alle forze dell'ordine e l'arrivo della polizia.

Secondo una prima ricostruzione, nella notte tra martedì e mercoledì, due uomini che sono stati ripresi dal sistema di video sorveglianza, si sono intrufolati all'interno dopo aver infranto la finestra del bagno. La coppia ha portato via un computer del valore di circa 500 euro, un telefono cellulare di servizio e alcuni contanti (non ancora quantificati). Non solo.

Sono spariti anche una torta alla fragola e due yogurt. Il goloso bottino fa pensare al furto che si è registrato sempre agli studi medici poco prima di Natale quando i ladri lasciarono la scatola di cioccolatini vuota. E' una furia il Comitato Cittadini attivi San Jacopino: "La situazione è fuori controllo, ben vengano i maggiori controlli alle Cascine ma occhio: non vorremmo che il problema si sposti nelle zone limitrofe" sottolinea il presidente Simone Gianfaldoni.