Boom di furti, è polemica: "Problema sottovalutato. Servono più controlli"

Anche Sesto Fiorentino non è più un’isola felice per quanto riguarda il tema della sicurezza. Prende le mosse da una serie di episodi concreti verificatisi sul territorio, fra l’altro, l’evidente aumento dei furti nelle abitazioni a Querceto, le spaccate in negozi anche in pieno centro o gli scippi anche a giovanissimi mentre rientrano da scuola, la constatazione di Italia Viva: "Chi parla di problema minimo, "percepito", o poco significativo rispetto a reati più gravi – dicono il consigliere comunale IV Gabriele Toccafondi e Leonardo Pagliazzi (in foto) coordinatore del partito a Sesto - non comprende lo stato d’animo di chi subisce questi reati. Il tema però non si affronta con slogan e urla, proponendo di dare a tutti il porto d’armi e neppure con le ronde ma con forze di polizia e certezza della pena. Servono telecamere e più agenti delle forze dell’ordine, serve il nuovo commissariato che speriamo ad ottobre sia operativo e a livello nazionale servono norme che diano certezza della pena".