Barberino del Mugello (Firenze), 13 maggio 2025 – I vigili del fuoco sono intervenuti alle 17:40 nel comune di Barberino del Mugello, sul tratto autostradale A1 al chilometro 262+300 prima dell’uscita di Barberino del Mugello in direzione Nord, per l'incendio di un' autovettura. Sul posto una squadra e un'autobotte. Per fortuna non risultano persone coinvolte nell’incendio.