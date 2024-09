Firenze, in frantumi il vetro di una pensilina del bus. Preso a sassate nella notte

Firenze, 30 settembre 2024 - Sassate contro il vetro della pensilina del bus. Nella città delle spaccate ai negozi e dei continui furti all’interno delle macchine, ora c’è anche chi di notte ‘si diverte’ a danneggiare le pensiline. “Ecco la sorpresa trovata stamani alla fermata dell’autobus di via Allori-via Baracca”, denuncia quanto successo una cittadina, via social, tramite il gruppo ‘I ragazzi di Novoli’.

In terra, un tappeto di vetri. E meno male che la struttura non pare danneggiata. “Sostituire il vetro costa alcune centinaia di euro. In caso di danneggiamento alla struttura, invece, il conto sale a qualche migliaio”, fanno sapere da Autolinee Toscane.

I cittadini sono esasperati: “Non è possibile che certi personaggi agiscano impuniti -. Come cittadini abbiamo paura di trovare, la mattina, i vetri delle auto infranti. Di giorno, poi, non mancano i bivacchi. Ai giardini di via Allori è la normalità trovare qualcuno che ha alzato troppo il gomito o ha fatto uso di sostanze. Troppe facce losche in giro. Ci vorrebbero presidi fissi. A proposito, che fine ha fatto la promessa elettorale del vigile di quartiere?”.