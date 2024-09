Cascine, il raid sulle auto. Furto in diretta sui social. Rintracciato e arrestato il ladro

In manette l’uomo, un cittadino gambiano di 25 anni, che giovedì mattina dopo aver spaccato il finestrino si è intrufolato in un auto per poi scappare con uno zaino trovato all’interno. L’episodio è stato ripreso in diretta da un cittadino che ha fornito le immagini alla polizia ed è stato postato sulla pagina Facebook ’Spaccate piazza Vittorio Veneto’, creato proprio per denunciare i continui atti vandalici ai danni delle macchine posteggiate.

Secondo quanto ricostruito, poco prima delle 9, un passante aveva infatti segnalato al 112Nue che una persona, nella zona, aveva mandato in frantumi il finestrino di auto di grossa cilindrata e rovistato nell’abitacolo e si è allontanato con uno zaino rubato dall’interno del mezzo.

L’uomo è stato rintracciato al parco delle Cascine da una volante della questura. Al cittadino che lo ha ripreso verbalmente, come a sberleffo, il 25enne gli ha risposto "Cosa c’è?", per poi andare via nella calma più assoluta, senza nessuna paura di essere preso.

"Più tardi – racconta l’autore - mi sono ritrovato di nuovo nel giardinetto del parcheggio con il cane e ho scorto un ragazzino che su un monopattino guardava con "attenzione" all’interno di alcune macchine di grossa cilindrata. Al mio "hey" ad alta voce e senza neppure guardarmi se n’è andato spedito verso Porta al Prato".

Una situazione che la zona non tollera più. Un elenco quello delle auto distrutte in costante aggiornamento che cresce con una media di tre unità al giorno.

ross.c.