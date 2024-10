Via al Progetto d’intervento terapeutico dell’associazione Astrolabio e Menarini per i bambini con disabilità

Più salute, socialità e autonomia, dentro la vasca e nella vita di tutti i giorni. È inizita una nuova stagione di Pita, Progetto d’Intervento Terapeutico in acqua dell’associazione Astrolabio, col sostegno del Gruppo Menarini dal 2011. Anche quest’anno, i bambini con disturbo dello spettro autistico e plurihandicap coinvolti nel progetto potranno frequentare attività in ambiente acquatico, con benefici sotto il profilo cognitivo, motorio e sociale. Lo scorso anno Pita ha registrato un incremento di 42 bimbi, per un totale di 200 piccoli dai due anni in su seguiti nelle lezioni in 4 giorni a settimana.