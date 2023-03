Via al nuovo elettrodotto tra San Giusto e Le Bagnese

di Fabrizio Morviducci

Terna interra gli elettrodotti tra San Giusto e Le Bagnese. Sono avviati nei giorni scorsi i cantieri per la razionalizzazione dell’elettrodotto a 132 kV Tavarnuzze – San Lorenzo a Greve. In particolare, verrà realizzato l’interramento del tratto di linea da via delle Bagnese, dal confine con il comune di Firenze verso sud, fino al nuovo sostegno di transizione cavo-aereo in prossimità della strada vicinale del Ferrone a Bagnaia. Complessivamente, il tracciato del nuovo collegamento avrà una lunghezza di 2 km e il completamento dei lavori è previsto entro la fine 2023.

"L’opera – dice l’amministrazione – porterà importanti benefici elettrici e ambientali al territorio. Nel 2024, infatti, a completamento del riassetto, il Comune di Scandicci beneficerà della demolizione di un tratto della linea 132 kV Casellina-Tavarnuzze di circa 3 km e di 15 sostegni in zone particolarmente urbanizzate, quali l’area nei pressi di via Vito Frazzi, quella della scuola primaria Dino Campana in via Allende e il quartiere Le Bagnese". Già da questa prima fase, sarà possibile entro la fine dell’anno rimuovere un traliccio in via Vittorio Emanuele Orlando, nel quartiere di San Giusto. Per quanto riguarda la viabilità, l’amministrazione comunale in accordo con Terna ha programmato gli interventi in modo da contenere eventuali impatti sul traffico in particolare su via di Scandicci e via delle Bagnese.

I lavori di ammodernamento che Terna sta effettuando lungo l’elettrodotto Tavarnuzze-San Lorenzo a Greve rientrano nel progetto di riassetto della rete dell’area metropolitana di Firenze, che ha come obiettivo il miglioramento della continuità e della qualità del servizio elettrico della città e della provincia attraverso la realizzazione di nuove linee in cavo interrato, che consentiranno la demolizione di altre tratte non più utilizzate. Con la sistemazione dell’elettrodotto da 380 kV sulle colline di Giogoli, è cominciata la demolizione delle vecchie linee da 132 che attraversano completamente la città da est a ovest, in particolare nei quartieri di Vingone, San Giusto e Le Bagnese. Linee che sono in mezzo alle case e che saranno interrate con un evidente miglioramento ambientale.