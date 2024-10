Via ai nuovi bandi della Regione La Regione Toscana ha aperto nuovi bandi per finanziare progetti di 'Vita indipendente' per persone con disabilità grave, con un budget di 46 milioni per il triennio 2025-2027. Gli interventi coprono assistenza personale, cura, mobilità e fisioterapia, ampliando i benefici per i destinatari.