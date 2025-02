Via ai lavori per bonificare la falda

Bonifica della falda nella zona di San Colombano, via ai lavori. Dal mercoledì mattina partono le modifiche alla viabilità per l’avvio dell’intervento atteso da anni dai residenti della frazione nella piana Scandiccese. Con un’ordinanza della polizia municipale, è stato istituito il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata, in via dello Stagnaccio Basso, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Piersanti Mattarella e l’intersezione con via dei Cini. Altri provvedimenti sono il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata, in via Ilio Barontini, a margine della carreggiata all’interno dell’area adibita a sosta e manovra di cui al civico 5, per tutto il tratto perpendicolare rispetto alla via Barontini, e un analogo divieto in viale Europa, a margine della carreggiata lato destro con direzione verso via degli Stagnacci, per un tratto di circa 75 metri, misurati dall’intersezione con via Barontini verso via degli Stagnacci. Sarà un bel caos per la viabilità nella zona industriale, ma è per una buona causa. Serviranno quasi 3 milioni di euro per bonificare l’area ex Sirac. Si tratta dell’ex azienda farmaceutica, sostituita ora dalla Molteni. Comune e Regione hanno siglato un accordo per arrivare a definire una situazione che va avanti ormai da troppo tempo. Saranno utilizzate nuove tecnologie per la bonifica del sito e della falda acquifera sottostante.