Vetrofanie prorogate. Valido fino a dicembre il bollino per la sosta . Dal 2025 nuovo sistema

Le vetrofanie per la sosta gratuita dei residenti nei parcheggi blu della Zcs verrà prorogato fino alla fine dell’anno. Ad annunciarlo è l’assessore alla Mobilità, Andrea Giorgio, che oggi porterà delibera in giunta per l’approvazione. Dopodiché verrà attivato un tavolo tecnico con gli uffici, la polizia municipale e i quartieri: "In queste settimane ho ricevuto molte lettere di cittadini che chiedevano informazioni e mostravano apprezzamento per la misura, dandoci anche spunti interessanti e proposte per una revisione del sistema– spiega Giorgio – A tutti ho risposto che avrebbero avuto riscontro a metà settembre, non appena concluso il lavoro di interlocuzione tra gli uffici. Questa attività è terminata con la previsione di prorogare le attuali vetrofanie fino a fine dicembre".

Sono più di 40mila i fiorentini che dal 2020 – anno di introduzione delle vetrofanie – hanno aderito al progetto del Comune che permette di parcheggiare il proprio mezzo anche in altre zone senza ritrovarsi sul parabrezza una contravvenzione. Mentre l’automobilista che sosta soltanto nel suo quartiere di residenza potrà continuare a esporre la fotocopia della carta di circolazione. Ora resta da capire cosa accadrà dall’1 gennaio visto che l’assessore ha intenzione di rimettere mano alla sosta in città.

Per questo è stato deciso di prorogare la validità dei contrassegni attualmente in vigore solo fino al prossimo 31 dicembre senza però ulteriori pratiche o pagamenti rispetto a quanto già versato al momento del rilascio. Di vetrofanie se n’è parlato anche lunedì in Consiglio comunale. A presentare un’interrogazione ad Andrea Giorgio sono stati Sinistra Progetto Comune e Italia Viva. E lo stesso assessore ha annunciato che nel 2025 ci sarà una nuova regolamentazione dei parcheggi che passerà anche dallo scudo verde (che, con molta probabilità, verrà attivato a inizio anno, dopo il via libera del ministero dei Trasporti che nei mesi scorsi ha chiesto lumi sul progetto), dal potenziamento delle linee della tramvia e del servizio degli autobus, anche con incentivi per acquistare abbonamenti.

E ieri il consigliere renziano Francesco Grazzini è tornato alla carica. "Resta la curiosità in merito alla “complessiva riorganizzazione del sistema della sosta in città” in arrivo dal 2025. Se anche all’assessore sono arrivate tante lettere di apprezzamento del sistema perché cambiarlo radicalmente? Speriamo che su questo tema si possa lavorare insieme anche in Consiglio per evitare aggravi nella spesa dei cittadini o limitazioni alla sosta dei residenti nelle Zcs che rappresenterebbero un passo indietro".

Per il consigliere della Lista Schmidt, Massimo Sabatini, "bene per la proroga, che tuttavia gestisce solo l’immediato e copre l’inefficienza con un apparente disponibilità. In una città ben organizzata queste procedure si anticipano senza rincorrere le scadenze".

AnPassan