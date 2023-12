Verso le elezioni. Nasce il gruppo ’B. a R. Futura’

Se il Pd si divide sul sì o no alle primarie per il proprio candidato sindaco (oggi l’assemblea comunale), nel frattempo nasce il primo gruppo politico in vista delle amministrative: "Bagno a Ripoli Futura", si legge in una nota, "nasce - ma non solo - dall’esperienza collettiva positiva di Sinistra Civica e di chi ha maturato durante le scorse legislature un’esperienza nell’amministrazione". Il riferimento pare essere a Francesca Cellini, assessore e rappresentante di SC. Si tratta di "un contenitore politico non partitico" costituito da "persone progressiste, di sinistra, ambientaliste e pacifiste, che favorisca la mobilitazione e la partecipazione". "Bagno a Ripoli futura" vuole "un confronto aperto senza pregiudizi" e propone "un percorso comune sul programma a supporto della candidatura a sindaco e sulla sua modalità di scelta".

Ma.Pl.